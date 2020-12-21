В Красноярском крае удалось сфотографировать редкого дятла с тремя пальцами

Поймать этого дятла в объектив камеры - большая удача Фото: Элинор Пэйт

В Перовском лесничестве национального парка «Шушенский бор» сфотографировали самочку трехпалого дятла. Это небольшая черно-белая птица с крупной головой и острым клювом.

- Красные отметины на голове и подхвостье, характерные для других дятлов, у трехпалого дятла отсутствуют, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в национальном парке «Шушенский бор». - Вместо них у самца и молодых птиц обоего пола на темени развита лимонно-желтая «шапочка», а у самок – серебристо-белая «шапочка». Трехпалый дятел получил свое название за то, что на ноге у него имеется всего три пальца: два направлены вперед и один назад. Четвертый палец редуцирован.

Это самочка Фото: Элинор Пэйт

Этот дятел обычно селится в темнохвойной тайге. В Горном лесничестве обитает на высоте от 800 метров над уровнем моря и выше. Однако для равнинной части парка встречи с этой птицей прежде носили лишь единичный характер, поэтому эти снимки можно назвать удачей фотографа.