В Красноярске начались поиски пропавшего студента

Фото: «Поиск пропавших детей. Красноярск» Вконтакте.

О пропаже 23-летнего Константина Николаева час назад сообщили в группе «Поиск пропавших детей. Красноярск» Вконтакте.

Он ушел из дома по адресу Красноярск, ул. Ястынская д.2"а" еще 17 декабря.

Предположительно, собирался поехать в Красноярский институт ж/д транспорта (ИрГУПС ). И с того дня не выходил на связь, где находится сейчас – неизвестно.

ПРИМЕТЫ: рост 172 см, худощавого телосложения, волосы русые.

БЫЛ ОДЕТ: (предположительно) темно-синий пуховик с ярко-зелеными вставками, ярко-зеленая вязаная шапка с полосками, джинсы, черные ботинки.

С СОБОЙ: документы, телефон, ноутбук, черный рюкзак.

Всех, кому известно местонахождение Константина Николаева или тех, кто видел его за эти три дня, просят позвонить по телефонам:

8 (391) 262-11-77 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ ОП N 4

8-950-99-66-066 ВОЛОНТЕРЫ (КРУГЛОСУТОЧНО).

За час сообщение о пропаже прочитали почти три тысячи человек, однако никаких вестей о нем не поступило.