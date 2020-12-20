В Красноярске мужчину увезла скорая, а собака осталась на улице

Собака ухоженная, возможно, ее уже ищут. Фото: группа "Дорога Домой помощь животным Красноярска» Вконтакте.

О беде, которая случилась с человеком и собакой, сегодня рассказали в группе «Дорога Домой помощь животным Красноярска» Вконтакте. Цитируем: «18 декабря с 22-23 часов хозяин упал на улице и впал в кому. Увезла реанимация. Собака у нас. Звоните 89620846217».

Это сообщение уже посмотрели около тысячи красноярцев, сделали много репостов. Однако, пока никто не откликнулся.

Похоже, хозяин гулял с собакой, когда ему стало плохо. Мужчину нашли возле дома на улице Сергея Лазо, д. 4. Скорей всего, он жил в этом районе. Ни сумки, ни документов при нем не было, что тоже указывает на то, что вышел он ненадолго и недалеко. Собака очень ухоженная, упитанная и воспитанная. Во всяком случае, несмотря на размеры и серьезную породу, спокойно пошла с посторонними. Люди, которые ее временно приютили, надеются, что ее кто-то узнает и отзовется. Возможно, ее уже ищут