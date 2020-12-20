Красноярцы любят поспать больше 8 часов!

Красноярцы в лидерах среди любителей поспать! Фото: Мария ЛЕНЦ

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос и выяснила, сколько часов жители Красноярского края спят в рабочие дни.

Оказалось, что 55,5% местных жителей обычно спят по шесть-восемь часов в будние дни, еще 24% жителей края спят по четыре-шесть часов. А вот тех, кто регулярно спит менее четырех часов, среди опрошенных не было.

Есть и счастливчики, которые спят больше восьми часов в сутки – таких в Красноярском крае 18,5%, что заметно больше, чем в среднем по стране. Это пятое место среди регионов России. Кстати, сибиряки лидируют по этому показателю! Топ-5 любителей возглавляет Томская область, в пятерке, кроме Красноярского края, еще и Кемеровская область.

С точки зрения профессиональной принадлежности больше всего любителей поспать в сферах «Добыча сырья» (18,9% спят более восьми часов), «Наука, образование» (17%) и «Искусство, развлечения, масс-медиа» (16%). Максимально короткий сон обычно встречается среди сотрудников служб безопасности (37,1% спят менее шести часов в день), в сфере туризма и ресторанов (32,7%), а также среди юристов (32,9%).

Интересно, что недосып чаще встречается среди начинающих специалистов – среди них 25,6% спят меньше шести часов в день.