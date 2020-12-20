Красноярцев приглашают на Диктант по общественному здоровью

Из-за пандемии написать диктант вживую удается не всем и не всегда. Зато у всех есть возможность проверить свои знания онлайн. Фото: Мария ЛЕНЦ

С 21 по 24 декабря в России пройдет Диктант по общественному Здоровью, в котором может принять участие любой житель страны.

Всероссийский онлайн-диктант был создан для того, чтобы показать, как важны знания основных правил для сохранения здоровья и долголетия, а также проверить и подтянуть знания.

Диктант пройдет с 00:00 часов 21 декабря до 23:00 часов 24 декабря (время московское) на онлайн платформе http://publichealth.ru/

Свои результаты участники увидят после прохождения Диктанта в личном кабинете.

И хотя организаторы не обещают призов, лучшей наградой участникам станут новые знания по такой важной теме как здоровье и рекомендации по здоровому образу жизни.

Напомним, красноярцы всегда активно участвуют в различных диктантах, это показывает итоговая статистика. И, кстати, показывают неплохие знания! Особенно популярен в нашем регионе самый первый всероссийсикй диктант, Тотальный, и этнографический, в котором есть региональная часть с вопросами по Красноярскому краю.