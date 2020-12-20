В Красноярске скончался прокурор Якутии

Фото: сайт прокуратуры Республики Саха (Якутия)

В Красноярске 19 декабря на 54 году жизни скончался старший советник юстиции, Прокурор Республики Саха (Якутия) Олег Нарковский. Об этом сообщает правительство республики на своем официальном сайте.

В биографии Олега Нарковского три главных города. Это Кзыл-Орда Кзыл-Ординской области Казахской ССР, где он родился в 1967 году.

Это Якутск, где он получил самую высокую в карьере должность – прокурора Республики Саха (Якутия).

И это Красноярск, где прошла большая часть его жизни. В Красноярске в 1992 году он окончил Красноярский государственный университет и начал службу в органах прокуратуры. Работал помощником, старшим помощником прокурора Железнодорожного района города Красноярска, прокурором и старшим прокурором отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Красноярского края, заместителем прокурора и прокурором Свердловского района города Красноярска. В 2008 году был назначен заместителем прокурора Красноярского края, курировал вопросы уголовно-судебного управления, отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе.

Летом 2019 года он Олег Нарковский был назначен прокурором Якутии, об этом сообщала и «Комсомольская правда»-Красноярск.

А осенью у него диагностировали онкологическое заболевание. Полтора года он боролся с болезнью.