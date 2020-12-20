Больше половины жителей Красноярского края потратили свою первую зарплату на одежду и гаджеты

Пусть первый заработок и скромный, зато полученный опыт - бесценный! Фото: Мария ЛЕНЦ

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос соискателей про их первую работу и выяснила, на что жители Красноярского края, начавшие работать в 17 лет или раньше, тратили свою первую зарплату.

И вот что получилось:

- 55% жителей Красноярского края первые заработанные деньги потратили на одежду или гаджеты;

- 13% отдали деньги родителям;

- 13% потратили на развлечения и отдых;

- 3% вложили свой первый заработок в образование (это в три раза реже, чем в среднем по России).

У всех, кто начала работать до 18 лет, были разные цели:

- 43% делали это ради финансовой независимости;

- 28% хотели помочь родителям;

- 25% нуждались в деньгах, чтобы содержать себя;

- 23% работали, чтобы с пользой занять личное время;

- 20% хотели накопить деньги на определенную цель.

Единственное, в чем оказались единодушны начавшие работать до 18 лет, так это оценка полученного опыта. 95% считают его положительным и удачным для начала карьеры.