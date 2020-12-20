Хотела заработать, а потеряла 2 миллиона. В Красноярском крае женщина поверила мошенникам

Планировала получить доход, а в итоге потеряла.... Фото: Мария ЛЕНЦ

Когда жительница города Шарыпово в свои 57 лет решила поправить свое материальное положение, а то и разбогатеть, то очень кстати нашла в социальных сетях ссылку под названием «Как научиться достойно зарабатывать».

Женщина заполнила анкету, оставила свой номер телефона, и ее взяли под опеку финансовые специалисты. Они объясняли, как зарегистрироваться на сайте брокерской фирмы и проводить коммерческие операции, а также помогли создать электронный кошелек, на который будут поступать доходы. Женщина аккуратно выполняла все, что ей советовали: оформляла кредиты и отправляла полученные деньги различными суммами на разные указанные ей счета. В итоге она перевела более 2 млн рублей. Однако через некоторое время заботливые помощники пропали, а ее счет на сайте заблокировали. Тогда она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». Максимальное наказание - до 10 лет лишения свободы.