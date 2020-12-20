В Красноярке нашли бабушку, а теперь ищут ее родственников

Фото: "Поиск пропавших детей. Красноярск" Вконтакте.

70-летнюю женщину нашли в Красноярске на улице Джамбульской. И пока о ней известно только то, что рассказала она сами. Что зовут ее Галина Семеновна Середа, родилась она 21 сентября 1949 года и жила в Железногорске на улице 60 лет ВСКСМ в доме №8.

Все эти сведения – предположительные. Информацию о найденной бабушке волонтеры разместили в своей группе в социальных сетях «Поиск пропавших детей. Красноярск».

Они просят всех, кому известны ее точные данные, место проживание, родные или знакомые - срочно сообщить волонтерам или полиции

8 (391) 224-25-07- ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ ОП № 5

8-950-99-66-066– ВОЛОНТЕРЫ

Напомним, в группе «Поиск пропавших детей. Красноярск» Вконтакте собраны сведения обо всех пропавших и не найденных детях и взрослых. Информация постоянно обновляется. Однако есть и такие пропавшие, о которых ничего не известно много лет.