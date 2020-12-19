«Вчера трое и сегодня трое»: в Красноярске иномарка пробила ограждение и упала с моста

Водитель и пассажиры погибли на месте Фото: ЧП-Красноярск

В Ленинском районе Красноярска 19 декабря произошло смертельное ДТП, в котором погибли три человека. Фото и видео м места происшествия опубликованы в паблике ЧП-Красноярск.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД по Красноярскому краю, автомобиль «Honda Fit» двигался со стороны улицы Семафорной в направлении кольца «Глобус». На Шинном мосту 40-летний водитель не справился с управлением, машина протаранила ограждения и упала вниз на крышу. Погибли три человека – водитель и два пассажира.

В настоящее время на месте ДТП работают дорожные полицейские, они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Вот что пишут пользователи соцсетей по этому поводу:

Обстоятельства ДТП устанавливаются Фото: ЧП-Красноярск

«Трое погибших, как же так. Вроде не такие серьезные повреждения у авто. Полагаю все пренебрегали собственной безопасностью и ремнями не пристегивались, вот и размотало по салону».

«Повреждения ужасные. Я лично помогал машину переворачивать».

«Сводки, как с фронта последние дни. Вчера трое и сегодня трое».

Трое вчера - это про страшную аварию на обходе Красноярска в Березовском районе. Напомним, 31-летний водитель автомобиля «Toyota» выехал на встречную полосу и врезался в колесный экскаватор. Сам он сейчас в краевой клинической больнице в тяжелом состоянии, трое его пассажиров (им было 30, 32 и 43 года) погибли на месте.

Следователи уже возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК. «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек». Назначен ряд экспертиз, в том числе трасологическая, автотехническая, судебно-медицинская.

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