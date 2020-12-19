Звонок жены помог сберечь деньги жителя Красноярского края

Мужчина поверил мошенникам Фото: Мария ЛЕНЦ

51-летнего жителя города Назарово едва не развели на деньги телефонные мошенники. Сберечь деньги удалось благодаря жене и полицейским.

В дежурную часть позвонила взволнованная местная жительница. Она рассказала, что на телефон мужа позвонил незнакомец. Представился сотрудником службы безопасности банка и сообщил, что мошенники пытаются увести деньги с его счета. Чтобы этого не допустить, нужно срочно снять все накопления и перевести через банкомат на резервный счет. Всем известная схема. Ну, кто еще в это верит? Увы.

«Он меня не послушал. Поверил этим аферистам и поехал к банкомату на такси», - пожаловалась женщина, а после назвала адрес, куда мог направиться муж.

Сотрудники патрульно-постовой службы сразу же направились к указанному месту. И, действительно, увидели мужчину, который разговаривал по телефону и решительными шагами направлялся к банкомату.

- Полицейские остановили его, объяснили, что он едва не попался в лапы мошенникам, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - Однако мужчина не поверил и настаивал на том, что ему необходимо перечислить деньги на страховой счет. Тогда ему разъяснили, что нельзя безоговорочно выполнять какие-либо указания незнакомых людей, тем более если общение происходит по телефону.

Полицейские также посоветовали для сохранения сбережений обращаться в банк, а не переводить их на сомнительный счет.