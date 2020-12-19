Видео лобового столкновения иномарки и ВАЗа в Красноярском крае показали сотрудники ГИБДД

В ДТП пострадали 5 человек Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

Подробности серьезного ДТП, которое произошло несколько дней назад в Большемуртинском районе, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Красноярскому краю.

По предварительным данным, 31-летний водитель ВАЗ 21144 ехал из Красноярска в село Галанино Казачинского района. В какой-то момент он вырулил на полосу встречного движения и влобовую врезался в автомобиль «Honda». В результате столкновения пострадали пять человек, среди которых двухнедельный малыш.

Место ДТП Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

- 20-летняя пассажирка «ВАЗа» везла своего сына в автолюльке, однако не стала крепить детское устройство в автомобиле, а просто поставила его на заднее сиденье, - сообщили в ГИБДД. - В результате младенец получил серьезные травмы. Напоминаем, что неправильная установка детского удерживающего устройства приравнивается к его отсутствию. Это может привести к тяжелым последствиям.

Кресло было для видимости Фото: УГИБДД по Красноярскому краю

Инспекторы отмечают, что многие родители устанавливают в салоне автокресло для полицейских, чтобы не получить штраф. Так многие используют и обычные ремни безопасности. В ДТП серьезно пострадал и водитель отечественного автомобиля, который «для вида» застегнул ремень безопасности за спиной.