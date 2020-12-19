Красноярск лишили права претендовать на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году

Чемпионат в Красноярске не состоится Фото: Мария ЛЕНЦ

Международная федерация лыжного спорта (FIS) исключила заявку Красноярска на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду, проведение которого было запланировано в 2025 году. Причина – санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Комсомольская правда» - Красноярск напоминает, что 17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил санкции против российского спорта. В итоге российские спортсмены до декабря 2022 года смогут выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира только без флага и гимна страны. Также наша страна лишилась права претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их.

Поскольку место проведения чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2025 году должно быть определено до конца 2022 года, то заявка Красноярска попадает под запрет. Добавим, что прием заявок на проведение турнира завершился 1 мая 2020 года. Красноярск был единственным городом, который выразил желание достойно провести у себя это спортивное мероприятие.

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