В Железногорске в ночном пожаре погибла 29-летняя женщина, еще трех человек госпитализировали

Пожар произошел ночью Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Ночью в Железногорске в ночь на 19 декабря произошел смертельный пожар. Около двух часов загорелся многоквартирный дом на Ленина, 49 (бывшее общежитие). В результате возгорания погибла 29-летняя женщина, еще трех человек госпитализировали. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск от собственного источника в оперативных службах, пожар мог произойти по «электротехническим причинам».

К приезду пожарных огнем была охвачена комната на первом этаже. Видео опубликовано в группе ЧПЖ | ЧП Железногорск. Пожарные ликвидировали очаг возгорания, развернули системы дымоудаления, эвакуировали жителей из здания, в том числе, несколько десятков человек с верхних этажей с помощью спецоборудования.

Жители дома рассказали, что хозяину горевшей комнаты удалось спастись. Пострадали люди этажом выше.

«Где загорелось, хозяин пострадал немного, жертвы с комнат выше…».

«Девушка одна точно задохнулась, ее муж в больнице».

«Дети не пострадали. В здании, как после бомбежки. На новый год такое произошло. Ужас».

- В ходе пожара наступила смерть 29-летней девушки, еще три жильца дома госпитализированы в терапевтическое отделение ФГБУЗ «Клиническая больница № 51» ФМБА России (надышались угарным газом, термические ожоги кистей рук) в удовлетворительном состоянии, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Решением комиссии по ЧС в 98 школе развернули временный эвакуационный пункт, в нем разместились 27 человек, в том числе один ребенок. Был подан транспорт, на случай необходимости перемещения людей в пункты временного размещения. На время тушения пожара и эвакуации здание под охрану взяли сотрудники МВД и Росгвардии.

В настоящее время управляющая компания проводит работы по восстановлению теплового контура и штатного электроснабжения.

Следователи проводят доследственную проверку для установления наличия или отсутствия признаков преступления.