Мужчине стало плохо за рулем: в Красноярске водитель врезавшейся в дерево маршрутки умер в «скорой»

На месте работают сотрудники спецслужб Фото: ЧП-Красноярск

В Красноярске 19 декабря около полудня 53-летнему водителю автобуса 63 маршрута стало плохо за рулем. Возле детской краевой больницы на Киренского он не справился с управлением и врезался в дерево.

Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе УГИБДД по Красноярскому краю, в салоне в этот момент находились четыре пассажира и кондуктор. В итоге три человека обратились за медицинской помощью.

Водителя маршрутки госпитализировали, но он умер в машине скорой помощи.

Сейчас полицейские работают на месте происшествия. Опрашиваются свидетели, изучаются видеозаписи. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, авария случилась накануне, 20 мая, вечером на правобережье краевого центра (Говорова). Очевидцы говорят: водителю стало плохо за рулем, именно поэтому он не справился с управлением и «Приора» влетела в забор (подробнее).