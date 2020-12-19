«Благодарю за доверие»: депутаты выбрали главой Ачинского района Петра Хохлова

Петр Хохлов выбран главой района Фото: zapad24.ru

Главой Ачинского района депутаты в результате тайного голосования избрали Петра Хохлова. Об этом сообщает ИА «Запад24». До этого момента он исполнял обязанности главы города Ачинска после отставки Илая Ахметова.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, за период его управления городом, к Петру Хохлову было много претензий со стороны населения и контролирующих органов. Но, несмотря на то, что на пост главы района претендовали семь человек, предпочтение было оказано именно ему – 12 голосов. Петр Хохлов пообещал депутатам, что во втором квартале 2021 в бюджет района поступит 15 миллионов рублей по соглашению с градообразующим предприятием.

В свои полномочия Хохлов официально вступит 23 декабря, инаугурация состоится в 9:00 часов.

- Искренне благодарю за доверие, - сказал он после выборов. - Нам предстоит совместная продуктивная работа.

Известно, что Петр Хохлов коренной житель Ачинска. Окончил красноярский институт цветных металлов имени М.И. Калинина, 1982 год.

Напомним, прежний глава Ачинского района Евгений Розанчугов сейчас находится под следствием. Он подозревается в махинациях с покупкой жилья для сирот.

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