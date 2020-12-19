Житель Красноярского края хотел рассчитаться с долгами и незаконно вырубил леса на 650 тысяч рублей

Мужчину поймали с поличным Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

50-летнего жителя Абанского района поймали на незаконной рубке леса. Об этом сообщили в краевой полиции.

Во время профилактического рейда на территории «Долгомостовского лесничества» полицейские обнаружили следы от колес машины, которые привели к дому 50-летнего местного жителя. Мужчина сразу признал свою вину. Он пояснил: «Денег нет, работы нет, хотел продать пиленный лес, чтобы рассчитаться с долгами». Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

- Установлено, что с ноября 2020 года мужчина, не имея соответствующих разрешительных документов, осуществил незаконную рубку 41 дерева породы сосна, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - Общий объем лесных насаждений составил более 70 кубометров. Сумма причиненного материального ущерба – более 650 тысяч рублей.

В отношении «черного лесоруба» было возбуждено уголовное дело по статье 260 «Незаконная рубка лесных насаждений». Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.