«Все молодые, старшему было 45»: в ДТП под Красноярском погибли трое мужчин

В ДТП под Красноярском погибли трое мужчин. Фото: пресс-служба УГИБДД России по Красноярскому краю.

Страшная трагедия под Красноярском: в ДТП, произошедшем в Березовском районе, погибли трое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по краю.

Все случилось вечером 18 декабря на дороге обход Красноярска. Водитель автомобиля Toyota выехал на полосу встречного движения, на которой в тот момент находился колесный экскаватор. Удар был сокрушительным, иномарка превратилась в груду металла. Водителя с тяжелыми травмами увезли в больницу, трое его пассажиров погибли сразу. Предварительно, они не использовали ремни безопасности.

Сейчас на месте трагедии работают дорожные полицейские, туда же выдвинулся врио начальника ГСУ ГУ МВД России по Красноярскому краю полковник полиции Руслан Северин. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

- Такие молодые, по 30 с небольшим, самому старшему 45, - рассказали «Комсомольской правде – Красноярск» коллеги погибших. – Такое горе! Водитель в тяжелом состоянии, остальные… У всех остались семьи, маленькие дети. У одного жена ждала ребенка. Настоящие мужики, трудяги, как же так…

Водитель иномарки выехал на встречную полосу. Фото: пресс-служба УГИБДД России по Красноярскому краю.

«Комсомольская правда – Красноярск» приносит соболезнования родным и друзьям погибших.