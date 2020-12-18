Театру Пушкина в Красноярске построят два новых корпуса. Фото: Мария ЛЕНЦ

У театра Пушкина в Красноярске появятся два новых корпуса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

Строительство второго и третьего зданий театра (по национальному проекту «Культура») начнется в следующем году. Средства на возведение выделены из федерального бюджета.

Что предполагается сделать? В новых корпусах театра разместят дополнительную малую сцену на 118 мест, а на крыше – летнюю площадку для спектаклей, читок пьес и прочих мероприятий.

Кроме того, откроют арт-кафе, где будут устраивать встречи с артистами, а в сквере театра – площадку для музыкальных и поэтических программ.

Срок завершения работ – 2022-й год.

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