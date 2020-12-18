В Красноярске будет создан межрегиональный северный лесопожарный центр

Участники совещания отметили положительную динамику в части уменьшения количества пожаров. Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства Красноярского края.

В министерстве лесного хозяйства Красноярского края состоялось видеосовещание с субъектами Сибирского федерального округа, которое провел начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Рослесхоза Михаил Козлов.

В нем приняли участие представители федеральных ведомств: «Авиалесоохрана», «Рослесозащита», а также Департамента лесного хозяйства по СФО. Обсуждались итоги пожароопасного сезона 2020 года и подготовка к сезону 2021 года.

Участники совещания отметили положительную динамику в части уменьшения количества пожаров. «По сравнению с 2019 годом общая площадь, пройденная огнем, в СФО уменьшилась на 3,3 млн га, в основном за счет снижения в Красноярском крае и Иркутской области. В этом году на тушении пожаров применялась новая техника, полученная в рамках нацпроекта «Экология», что эффективно отразилось на тушении лесных пожаров», – рассказал начальник департамента лесного хозяйства по СФО Александр Гура.

Обсуждая планы на 2021 год, начальник Управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Рослесхоза сообщил о создании в 2021 году межрегионального северного центра «Авиалесоохрана». «Мы понимали, что необходимо увеличивать штат лесопожарных служб, что есть целесообразность развития авиационных служб регионального и федерального уровня. Поэтому принято решение о создании межрегионального лесопожарного центра, который поможет кратно увеличить авиационное патрулирование и тушение лесных пожаров на удаленных территориях», – отметил Михаил Козлов

Новый авиационный лесопожарный центр позволит более оперативно и эффективно выполнять тушение лесных пожаров в отдаленных и труднодоступных районах. Фото: пресс-служба министерства лесного хозяйства Красноярского края.

Напомним, что с инициативой создания специализированного учреждения для тушения лесных пожаров на севере края выступил Губернатор Красноярского края Александр Усс. Президент РФ поручил Правительству РФ рассмотреть вопрос формирования северного лесопожарного центра.

Анализ ежегодной горимости субъектов Российской Федерации, географического расположения, наличия транспортной инфраструктуры, кадровых ресурсов авиационного и технического персонала показал, что оптимальным вариантом размещения Центра является Красноярск. Базовым аэропортом станет аэропорт «Черемшанка», с которого наиболее оперативно будет производиться перебазирование воздушных судов и доставка парашютно-десантной пожарной службы в горимые регионы Сибири и Дальнего Востока.

Сотрудники нового учреждения будут решать задачи по ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах Сибири, тушить лесные пожары с применением взрывчатых материалов на удаленных и труднодоступных территориях, а также будут проводить дистанционный мониторинг лесных пожаров с использованием системы ИСДМ-Рослесхоз.

Министр лесного хозяйства края Алексей Панов рассказал, что ежегодно на территории края наибольшее количество лесных пожаров происходит в северной группе районов. Новый авиационный лесопожарный центр позволит более оперативно и эффективно выполнять тушение лесных пожаров в отдаленных и труднодоступных районах. «В течение 2021 года центр будет обеспечен шестью вертолетами МИ-8МТВ, а также спецтехникой, средствами пожаротушения и оборудованием», – подчеркнул министр.