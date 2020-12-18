Объявлены поиски пропавшей в Красноярске 11-летней девочки. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.

В Красноярске объявлены поиски 11-летней Ксении Черковой, пропавшей в пятницу, 18 декабря. Как рассказали волонтеры, о девочке ничего неизвестно вот уже несколько часов.

- В 14.00 школьница села в 99-й автобус на остановке «Красномосковская», - поясняют волонтеры. – Затем она должна была пересесть на «Доме быта», но проехала остановку. Больше о ней ничего неизвестно.

Приметы ребенка: рост 158 сантиметров, худощавого телосложения, русые длинные волосы, серо-зеленые глаза.

Была одета: темно-синее синтепоновое пальто, черные горнолыжные штаны, черная вязаная шапка с помпоном, черные сапоги.

КОНКРЕТНО

Если вы знаете, где находится девочка, видели ее, срочно звоните 8-950-99-66-066 (волонтеры, круглосуточно). Не оставайтесь равнодушными, не проходите мимо! Близкие школьницы очень переживают.