Ангелы в погонах: полицейские сдали кровь и спасли мальчика с 80% ожогами тела

В Красноярске полицейские сдали кровь и спасли мальчика с 80% ожогами тела. Фото: Мария ЛЕНЦ

Подарили вторую жизнь: в Красноярске полицейские сдали кровь и спасли мальчика с тяжелыми ожогами. Мама ребенка благодарит их за то, что помогли сыну, рассказали в МУ МВД России «Красноярское».

Летом нынешнего года с 14-летним школьником произошла беда. В результате подросток получил ожоги, поразившие 80% поверхности тела. Шансов выжить в таких случаях очень мало, пострадавшему срочно требовалось переливание крови.

По счастью, об этом узнали сотрудники отдела полиции № 5. Решение приняли сразу: всем коллективом во главе с начальником Сергеем Тетюхиным явились сдавать кровь.

Это и сыграло главную роль в спасении школьника. Благодаря поступку полицейских и мастерству врачей мальчик выкарабкался.

«Ваши активность, оперативность и энтузиазм позволили в кратчайшие сроки организовать сбор крови и спасти жизнь ребенку», - мама подростка написала благодарность на имя начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Александра Речицкого.

Ребенок будет жить – спасибо полицейским!

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