Под Красноярском УАЗ всмятку разбился о школьный автобус: погиб пассажир. Фото: пресс-служба УГИБДД России по краю.

При столкновении школьного автобуса и автомобиля УАЗ «Патриот» под Красноярском погиб пассажир. Об этом случае рассказали в пресс-службе УГИБДД России по краю.

Авария произошла днем 18 декабря в Емельяновском районе, на 19-м километре дороги глубокий обход Красноярска. По предварительной информации, водитель УАЗа пошел на обгон и выдвинулся на полосу встречного движения. В этот момент на ней находился школьный автобус. Правда, детей в салоне не было - автобус перегоняли в Якутию.

Пассажир легкового авто погиб на месте. Фото: пресс-служба УГИБДД России по краю.

В результате сильного удара обе машины были искорежены, пострадали водители. А пассажир УАЗа – он был на переднем сиденье – не выжил, от тяжелых ран скончался на месте.

Сейчас на участке трассы работают дорожные полицейские. Они призывают водителей: если вы не уверены в безопасности маневра, лучше отказаться от него.