В Красноярске создадут межрегиональный северный лесопожарный центр

В Красноярске появится межрегиональный северный лесопожарный центр. Об этом на видео-совещании в министерстве лесного хозяйства края сообщил начальник управления охраны, защиты и воспроизводства лесов Рослесхоза Михаил Козлов.

- Мы понимали, что необходимо увеличивать штат лесопожарных служб, что есть целесообразность развития авиационных служб регионального и федерального уровня. Поэтому принято решение о создании межрегионального лесопожарного центра, который поможет кратно увеличить авиационное патрулирование и тушение лесных пожаров на удаленных территориях, – рассказал Михаил Козлов.

Межрегиональный северный цетра «Авиалесохрана» будет создан в 2021 году. Сотрудники новой структуры будут ликвидировать ЧС в лесах Сибири. Для тушения пожаров в удаленных и труднодоступных территориях будут применяться взрывчатые материалы.

Ранее с инициативой о создании специализированного лесопожарного центра выступил губернатор Красноярского края Александр Усс.