В Хакасии соседка криком прогнала насильника 13-летней девочки. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Бейском районе Хакасии соседка криком прогнала насильника 13-летней девочки. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

Все было 4 октября 2020 года, пояснили следователи. В огороде у частного дома 24-летний прохожий заметил школьницу. Перепрыгнув через ограду, подошел, заговорил. При виде внезапно появившегося перед ней незнакомца девочка растерялась, хотела было убежать.

Но парень стал ее преследовать, повалил на землю, пытался надругаться. Благо происходящее заметила соседка девочки. Увидев, что ребенок в беде, подняла крик и спугнула насильника.

Родные школьницы подали заявление. И вскоре подозреваемый был задержан. Он признался в том, что натворил.

На мужчину завели уголовное дело по признакам статьи «Покушение на изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста». Если вина будет доказана, ему грозит серьезный срок.