Под Красноярском при тушении пожара в доме нашли тела матери и двух маленьких детей. Фото: группа села в соцсети.

Трагедия под Красноярском: при тушении пожара в доме были обнаружены три тела – матери и ее детей, дочки и сына, им было только по четыре годика. Все случилось 18 декабря в селе Талое Емельяновского района, рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Около половины второго дня здесь загорелся двухквартирный жилой дом, говорят следователи. Увидев, что из квартиры, где жила 32-летняя мать с двумя маленькими детьми, валит дым, пробивается пламя, соседи вызвали пожарных. Экстренные службы оперативно прибыли на место, но шансов спасти людей уже не было.

После гибели семьи было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В числе прочих следствие проверяют версию о возгорании дома из-за неосторожного обращения с огнем.

«Идет опрос очевидцев, назначены экспертизы, выясняются все обстоятельства трагедии», - комментируют в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.