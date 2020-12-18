Сильный ветер идет в Красноярск. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске усилится ветер. В субботу, 19 декабря, возможны порывы до 15-18 метров в секунду, сообщили специалисты главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности мэрии.

Жителям города рекомендуют соблюдать простые правила: отказаться от работ на высоте и открытом воздухе. На улицах лучше обходить стороной легкие конструкции – рекламные щиты, вывески, а также деревья. Не стоит оставлять под ними автомобили. Держитесь подальше от линий электропередач и не подходите к оборвавшимся проводам.

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб - 112.

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