Дрифтера на фургоне задержали в Красноярске. Фото: пресс-служба ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

В Красноярске задержали дрифтера, который совершал опасные маневры на фургоне. Об этом сообщили в пресс-службе ОГИБДД МУ МВД России «Красноярское».

Вскоре полицейские нашли нарушителя. Оказалось, это 24-летний местный житель. Он специально купил фургон на аукционе ради эффектных заездов и кадров – чтобы его снимали на видео друзья.

В итоге на парня составили административный материал за управление авто с тонированными стеклами, выписали штраф в размере 500 рублей. Также привлекли к ответственности за неповиновение полицейским – парень наотрез отказался убрать тонировку с окон автомобиля. Суд Октябрьского района назначил ему наказание – в виде тысячи рублей штрафа.