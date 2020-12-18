С 19 декабря в Красноярске изменится схема движения большегрузов.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В полночь 19 декабря в Красноярске вступает в силу новая схема движения большегрузов. Об этом предупредили в пресс-службе мэрии. Рассказываем, что будет по-другому.
Центральный и Советский районы:
- Караульная на участке от 2-ой Брянской до Чернышевского, от Чернышевского до кольца 9 Мая - ограничение грузового движения 15 тонн (круглосуточно);
- 9 Мая на участке от Караульной до Шумяцкого - ограничение грузового движения 15 тонн (с 06.00 до 22.00);
- запрещено грузовое движение транспорта массой более 8 тонн (круглосуточно) на Линейной, Абытаевской, Шахтеров;
- запрещено движение грузового транспорта массой более 8 тонн (с 06.00 до 22.00) на Батурина, 78-й Добровольческой Бригады, Водопьянова, Комсомольском, Мате Залки, Ястынской, Металлургов, Алексеева, Молокова, Партизана Железняка.
Схема.
Октябрьский и Свердловский районы:
- Свободный на участке от Лесопарковой до Кецховели - ограничение грузового движения 3,5 тонны (круглосуточно);
- Николаевский проспект, Николаевский мост, улица Годенко - ограничение грузового движения 15 тонн (с 06.00 до 22.00);
- запрещено грузовое движение массой более 8 тонн (с 06.00 до 22.00) на поперечных улицах: Киренского, Партизанской, Красной Армии, Дубровинского.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Красноярске большегрузы создают проблемы на дорогах
В Красноярске большегрузные автомобили создают проблемы на городских улицах. Ежедневно более 750 таких автотягачей с полуприцепами въезжают в Красноярск и развозят товары по предприятиям торговли. При этом создают пробки, снижают скорость движения пассажирского транспорта. И приводят в негодность дорожное полотно (подробнее).