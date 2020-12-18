СК раскрыл подробности смертельного пожара в Красноярском крае. Фото: Мария ЛЕНЦ

В следственном комитете рассказали подробности смертельного пожара в Идринском районе Красноярского края, который унес жизни трех человек.

Напомним, трагедия случилась в ночь на 18 декабря в селе Большие Кныши. После ликвидации пожара в одном из частных домов были обнаружены обгоревшие тела 59-летнего хозяина, его 71-летней гражданской супруги и 57-летнего знакомого.

Вот предварительная версия следствия. Вечером 17 декабря все трое распивали спиртное, после чего легли спать. А ночью дом полыхнул. Заметив всполохи огня, соседи вызвали пожарных. Но было уже поздно: никого спасти не удалось.

Сейчас рассматривается две основные версии. Согласно первой, причиной трагедии могло стать нарушение правил обращения с печным оборудованием. По другой, дом мог загореться из-за неисправной проводки.

Специалисты изучают все обстоятельства случившегося, допрашивают свидетелей и очевидцев, заключают в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии

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