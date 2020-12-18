В Красноярске очевидцы скрутили грабителей, напавших на 83-летнюю женщину. Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярцы голыми руками скрутили грабителей, напавших на пожилую женщину. Все случилось в Кировском районе, сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское».

Как все было? 83-летняя бабушка возвращалась домой, в ее руках была сумочка с деньгами и сотовым телефоном. (Скорее всего, получила пенсию). Неподалеку от дома на нее набросились двое – вырвали сумку и кинулись наутек. Но далеко не ушли: очевидцами нападение стали местные жители. Они догнали подозреваемых, сумели задержать их, а потом передали полицейским.

Как выяснилось, у грабителей (одному из них 26, другому 34 года) уже есть судимости. На обоих завели уголовные дела по статье «Грабеж». Максимальное наказание по ней – четыре года лишения свободы.

На днях прохожих, которые смогли поймать грабителей, наградили. Вручили им благодарственные письма, а также билеты в театр.