18 декабря в Красноярске заработает новогодняя иллюминация.
Фото: Мария ЛЕНЦ
В пятницу, 18 декабря, в Красноярске зажгутся новогодние огни. Праздничная иллюминация будет работать до конца каникул, сообщили в пресс-службе администрации города.
Самые эффектные композиции – на вантовом (Виноградовском) мосту, здании краевой филармонии – даже в будни станут действовать в праздничном режиме. А в Новый год, Рождество и Старый Новый год здесь запустят еще и светомузыкальные шоу.
Кроме того, огнями будут подсвечены здания, мосты и деревья. А на елках и в ледовых городках иллюминацию будут включать не сразу – по мере готовности площадок.
КСТАТИ
Все оборудование – энергосберегающее. Затраты на новогоднюю иллюминацию будут незначительными. К тому же многие элементы подсветки обслуживаются собственниками зданий и сооружений.
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