В Красноярском крае дед посадил за руль 10-летнего мальчика

В Шушенском районе Красноярского края полицейские поймали водителя, которому всего 10 лет. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Шушенском районе Красноярского края полицейские поймали водителя, которому всего 10 лет. об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Это было на днях в окрестностях поселка Шушенское. Экипаж ДПС заметил на дороге автомобиль ВАЗ-2107, за рулем находился совсем еще ребенок. Остановив машину, полицейские выяснили: водитель учится в четвертом классе. А за руль его посадил родной дед, в этот момент он находился в салоне авто. 53-летний мужчина пояснил: хотел научить внука водить.

Теперь ему придется заплатить штраф - 30 тысяч рублей. Кроме того, родителей школьника могут наказать за неисполнение обязанностей по его воспитанию.

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