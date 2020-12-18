После скандального концерта Zivert в Красноярске «Гранд Холл Сибирь» оштрафуют на 200 тысяч рублей

После аншлага на концерте Zivert в Красноярске «Гранд Холл Сибирь» оштрафуют на 200 тысяч рублей. Фото: vk.com/zivert_krsk.

После концерта Zivert в Красноярске, который прошел 4 декабря, «Гранд Холл Сибирь» оштрафуют на 200 тысяч рублей. К такому решению пришел Роспотребнадзор после проведения проверки.

Напомним, из-за коронавирусных ограничений многие артисты отменяют или переносят выступления. Но не Zivert. По словам организаторов, на ее концерт было продано 50% билетов, людей старались рассаживать в шахматном порядке.

Правда, сами зрители в соцсетях рассказывали другое: люди толпились у сцены, никакой соцдистанции не было. Поэтому Роспотребнадзор организовал проверку. И она показала: нарушения все же имели место.

«Материалы проверки направили в суд, - говорят сотрудники надзорного ведомства. – Решением суда организация была признана виновной, ей назначен штраф - 200 000 рублей.

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Небольшой кусочек видео с концерта Юлии Zivert, который прошел в Красноярске 4 декабря, стал поводом проверки со стороны специалистов Роспотребнадзора. Судя по записи, в большом зале зрителей постарались рассадить в шахматном порядке, но ближе к сцене люди все-таки столпились и двигались в такт музыке плечом к плечу (подробнее).

Басту оштрафовали, а Zivert собрала полный зал в Красноярске

В Красноярске концертный сезон начался традиционно в октябре, и филармония работает в обычном режиме. Но приезжие звезды одна за другой отменяют или переносят свои выступления. Но не Zivert. Ее концерт состоялся в пятницу, 4 декабря, билеты были распроданы. Организаторы уверяли, что продажа велась только на 50% от общей вместимости зала – 1 700 мест (подробнее).