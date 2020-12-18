Трое погибли в ночном пожаре на юге Красноярского края. Фото: Мария ЛЕНЦ

В пожаре на юге Красноярского края погибли три человека. Трагедия произошла в два часа ночи 18 декабря в поселке Большие Кныши Идринского района, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Тревожный сигнал, повторимся, поступил глубокой ночью. На место отравили 18 человек и 6 единиц техники, в том числе 12 спасателей и 4 спецмашины МЧС.

- В три часа двадцать минут пожар был локализован на площади в 66 квадратных метров, - комментируют представители ведомства. – А в 4.20 ликвидирован полностью.

На пепелище нашли три тела. Скорее всего, люди не спаслись, потому что крепко спали. Предварительная причина пожара - несоблюдение правил безопасности при эксплуатации печи.

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