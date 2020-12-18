Оперштаб опроверг фейк о закрытии школ и офисов с 28 декабря в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

В оперштабе Красноярского края опровергли информацию, которая распространяется в родительских чатах, о закрытии школ и офисов с 28 декабря 2020 года. Сейчас ее активно пересылают друг другу пользователи в соцсетях.

Это фейк. Фото: оперштаб.

В сообщении говорится о том, что только что якобы прошло заседание оперштаба. И на нем было принято решение о прекращении работы школ, офисов, торговых центров и других объектов с 28 декабря. Конечно, эти сведения являются ложными. С ограничениями, которые вводятся во время праздников, можно ознакомиться в материале ниже.

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Губернатор Красноярского края Александр Усс внес изменения в ранее действующий указ о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. Новогодние праздники – период особого риска для тех, кто посещает общественные места, учреждения общепита, развлекательные учреждения (подробнее).