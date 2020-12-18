В Красноярском крае воспитатели сами потушили пожар в детсаду и спасли малышей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Нижнеингашском районе Красноярского края воспитатели сами сумели потушить пожар в детском саду и спасти воспитанников. Все произошло на днях в поселке Канифольный, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В одной из спален на втором этаже детского сада вспыхнули вещи, дым стал на глазах заполнять помещение. Благо сотрудники сориентировались мгновенно. Они как раз не так давно прошли инструктаж МЧС. 27 детей и 7 работников в считанные минуты перевели в безопасное место.

А сами с помощью порошкового огнетушителя сбили пламя, как им показали во время учений МЧС. К моменту приезда пожарных возгорание на площади в шесть квадратных метров было ликвидировано.

- Пострадавших при пожаре нет, - комментируют в пресс-службе МЧС. – Позже выяснили, что причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки.