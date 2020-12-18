Банковские карты принимают 566 почтовых отделений Красноярского края

Безналичный расчет доступен в 566 почтовых отделениях Красноярского края, в них установлено 1059 терминалов для оплаты банковскими картами. В Красноярске установлено 240 терминалов в 83 почтовых отделениях.

Жители края все чаще оплачивают услуги и товары на почте безналичным способом, что особенно актуально в период пандемии. За 11 месяцев 2020 года было совершено более 593 тыс. операций с использованием банковских карт. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года объем безналичных платежей вырос почти в 2 раза. Чаще всего в почтовых отделениях по карте рассчитываются жители Красноярска, Железногорска и Норильска.

С помощью банковской карты в отделениях Почты России можно оплатить почтовые услуги, в том числе отправку посылок, бандеролей, заказных писем, экспресс-доставку, абонирование ячейки абонементного почтового шкафа, наложенный платеж за заказы из интернет-магазинов. Кроме того, безналичная оплата возможна при покупке конвертов, марок, канцелярской продукции, периодических изданий, продуктов питания, бытовой химии, техники и электроники.

Сервис оплаты банковскими картами имеет большую социальную направленность. Проект по внедрению безналичных расчетов обеспечил доступ жителей небольших населенных пунктов к финансовым услугам. С помощью pos-терминалов клиенты отделений почтовой связи могут не только оплатить услуги и товары, но и снять наличные средства с банковской карты или пополнить карту в случае необходимости в любом почтовом отделении.