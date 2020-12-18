После теплых выходных в Красноярске ударят морозы под -30

Выходные будут теплыми, но вслед за ними в Красноярск идут морозы. Фото: Мария ЛЕНЦ

Предстоящие выходные 19-20 декабря в Красноярске будут теплыми и снежными. А вот потом к нам идут 30-градусные морозы, предупредили специалисты гидрометцентра.

Сегодня, в пятницу, 18 декабря, на улице будет всего минус четыре градуса, пасмурно, ветер 5 метров в секунду.

Завтра, в субботу, 19 декабря, столбики термометров поползут вверх – до отметки в минус два. Будет также облачно, ветер 6 метров в секунду.

В воскресенье, 20 декабря, пойдет снег, слегка похолодает – до минус пяти градусов. Зато утихнет ветер. Но солнца так и не обещают, оно по-прежнему будет скрыто за тучами.

В ночь на понедельник, 21 декабря, слегка подморозит – до минус 18. Днем обещают минус 20. Переменная облачность, снежок.

А вот к четвергу, 24 декабря, в городе ударят настоящие морозы. Только в светлое время суток может быть до минус 26 градусов. Утепляемся!