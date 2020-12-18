Второй пик пандемии коронавируса пройден в Красноярском крае

Красноярский край прошел второй пик пандемии коронавируса. Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский край прошел второй пик пандемии коронавируса. Количество пациентов в инфекционных госпиталях сокращается, отметил на заседании комитета по охране здоровья в Заксобрании главный врач краевой больницы Егор Корчагин. Кроме того, число обращений в скорую помощь снизилось на 6,2% за неделю.

Действительно, ситуация улучшается, но расслабляться не стоит, подтвердила представитель минздрава Галия Габидуллина. Сейчас занятость коечного фонда в крае - 71,48%, в Красноярске - 72,92%. Самая высокая она, повторимся, в столице края, Норильске, Железногорске, Сосновоборске, Дивногорске, Тасеевском районе.

Также напряженная обстановка сохраняется в шести территориях, среди которых Идринский, Северо-енисейский, Тасеевский, Дзержинский, Большеулуйский районы и Бородино. Жителей призывают отказаться от участия в массовых мероприятиях, отдыха за рубежом.

И последнее: особого внимания требуют отдаленные территории — Хатанга, Байкит, Туруханский район. Там помощь больным оказывает санитарная авиация, привлекают дополнительный медицинский персонал.

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