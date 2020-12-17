Никаких замечаний к объекту! Обход Красноярска ввели в эксплуатацию

Реконструкция этого участка завершена Фото: правительство края

В Емельяновском районе завершилась реконструкция дорожного обхода Красноярска. Как рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе регионального министерства транспорта, комиссия приняла объект без замечаний. Осталось подключить освещение.

- Дорога сужалась до двух полос, был узкий, уже старый мост, которому больше сорока лет, - пояснил министр транспорта края Константин Димитров. - Соответственно, собирались автомобильные пробки. Мы расширили проезжую часть до четырех полос, сделали современной, установили освещение.

Как изменился этот участок пути? Здесь построили новый мост через реку Кача, обновили дорожное полотно, систему освещения, ливневую канализацию, установили ограждения, нанесли разметку.

Отметим, что в основании дорожного покрытия использовали нефелиновый шлам – это медленно твердеющий вяжущий материал, который повышает прочность слоев дорожной одежды и хорошо переносит повышенные нагрузки. Для снижения риска образования колеи использовали стеклосетку – ячеистую структуру из стекловолоконных нитей, пропитанных битумом. На дорогах, где внедрена такая технология, в процессе эксплуатации появляется меньше трещин.

Также установили автоматическую систему управления наружным освещением, а также инфраструктуру для многоступенчатой очистки воды, собираемой с проезжей части. Технология позволяет очищать воду от нефтепродуктов и песка, обеззараживать ультрафиолетом и сбрасывать в Качу.

Напомним, реконструкция началась осенью 2019 года в рамках напроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы обошлись в 830 миллионов рублей.

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Реконструкцию обхода Красноярска в Емельяновском районе планируется завершить в ноябре

В настоящее время рабочие занимаются водоотводом и очистными сооружениями, укрепляют откосы и устанавливают мачты освещения. Завершить работы планируется в ноябре. До этого времени водителям предстоит объезжать реконструируемый участок по временной схеме. Напомним, ранее сообщалось, что работы на этом участке трассы будут закончены к октябрю, но сроки пришлось сдвинуть (подробнее).