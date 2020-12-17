В Красноярском крае мать попросила сына свозить ее в магазин и оба попали в полицию

Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, которым управлял подросток Фото: Мария ЛЕНЦ

В Козульском районе сотрудники ДПС остановили автомобиль ВАЗ, которым управлял 17-летний подросток. На соседнем сиденье сидела его мать, которой и принадлежит машина. Обоих доставили в отдел. Там им пришлось писать объяснительные.

- Я сама попросила свозить меня в магазин, - оправдывалась женщина.

Сын ее слова подтвердил. В отношении подростка полицейские составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление ТС водителем, не имеющим прав управления), который направлен для дальнейшего рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних администрации района.

- Автомобиль помещен на специализированную стоянку, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - Административный штраф за данное правонарушение, составит до 15 тысяч рублей.

В отношении матери юного нарушителя составлен протокол об административном правонарушении за передачу управления ТС лицу, не имеющему прав управления. Также родителей могут привлечь за неисполнение обязанностей по воспитанию своего ребенка.