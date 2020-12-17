Авиакомпания NordStar отмечает 12 лет с даты основания

Авиакомпания отмечает свой 12-й день рождения Фото: Сергей ГОРТМАН

Авиакомпания NordStar отмечает свой 12-й день рождения. Именно в этот день 12 лет назад была создана торговая марка авиакомпании NordStar и дан старт пассажирским авиационным перевозкам из Норильска в Москву и Красноярск на трех самолетах Boeing 737-800.

Сегодня в парке авиакомпании NordStar – 15 воздушных судов разных типов, а география полетов насчитывает более 50 направлений по России и за рубежом. Неизменными остаются главные направления полетов – Норильск, Красноярск, Москва, а также ключевые принципы работы - высокая безопасность полетов, а также здоровье и благополучие пассажиров.

- Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в 2020 году и связанные с ней ограничительные меры, авиакомпании NordStar удалось быстро адаптироваться к работе в новых жизненных реалиях и реализовать меры поддержки пассажиров даже в условиях вынужденного сокращения авиаперевозок, - рассказали в пресс-службе авиакомпании. - Авиакомпания NordStar в числе последних российских авиаперевозчиков внедрила систему депозитных ваучеров и стала первой авиакомпанией, полностью отказавшейся от них и вернувшей пассажирам реальные деньги за отмененные рейсы.

Были и другие значимые события. Так в 2020 году впервые была представлена новая ливрея авиакомпании NordStar, символизирующая красоту уникальной природы Крайнего Севера и демонстрирующая географическую принадлежность авиакомпании, родина которой – северный город Норильск.

В августе авиапарк пополнился двумя самолетами Boeing 737-800, а в географии полетов авиакомпании появилось новое направление – Геленджик. Приятным событием 2020 года стало получение авиакомпанией NordStar второй год подряд звания «Лучшего перевозчика воздушного транспорта, реализовавшего требования в области обеспечения транспортной безопасности» в рамках ежегодной премии «Транспортная безопасность России – 2020». В авиакомпании пообещали:

- Авиакомпания NordStar и впредь продолжит развиваться, добиваясь новых высот и открывая для своих пассажиров новые горизонты для комфортных и безопасных путешествий!