В Красноярске с 18 декабря изменится маршрут троллейбуса №15

Маршрут №15 станет длиннее Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с 18 декабря по просьбам жителей микрорайона «Ветлужанка» продлевается маршрут троллейбуса №15. Теперь они будут доезжать до остановки «Сельхозкомплекс». Об этом «Комсомольской правде» - Красноярск сообщили в пресс-службе департамента транспорта.

Новый маршрут Фото: администрация города

Только для того, чтобы продлить маршрут, специалистам муниципального предприятия «Гортранс» необходимо увеличить протяженность контактной сети на улице Чернышева на 600 метров. В ночь на 18 декабря (с 22.00 до 6.00 часов) будут проводиться завершающие работы на контактной сети. Троллейбусы, рейсы которых попадают в этот временной интервал, пустят по улице Тотмина с разворотом через Северо-Западный район.

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