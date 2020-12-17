Министром лесного хозяйства Красноярского края стал Алексей Панов

Алексей Панов стал новым министром лесного хозяйства края Фото: правительство края

Александр Усс назначил Алексея Панова министром лесного хозяйства края. Почти 15 лет он уже в лесной отрасли, с 2013 года работал в управлении зеленого строительства города Красноярска.

17 декабря во время рабочей встречи губернатор обсудил с руководителем ведомства текущую ситуацию в отрасли и ряд актуальных задач, стоящих перед министерством. Он дал несколько поручений: не ослаблять контроль за лесными участками, сделать работу лесных инспекторов более интенсивной и квалифицированной, а также продолжать работу в области соблюдения обязательств в рамках арендных отношений и инвестиционных проектов.

Губернатор провел рабочую встречу с новым министром Фото: правительство края

Обсуждалось еще одно приоритетное направление - пункты заготовки и транспортировки леса. Они уже есть в Канске, Лесосибирске, Богучанах и на юге региона. Но необходимо организовать кооперацию между этими пунктами и выработать единые требования к ним.

Не менее важно создание в крупных лесных территориях края ассоциаций лесопереработчиков (это объединение лесозаготовительных, перерабатывающих, логистических и сбытовых компаний лесной отрасли). Глава региона отметил, что такие ассоциации позволяют повысить производственные стандарты, создать достойные условия труда и поднять производственную дисциплину в отрасли.

Ну и отдельная тема – лесные пожары.

- Только лесопожарными службами и МЧС решать эту проблему достаточно тяжело, поэтому все, кто работает в лесу, должны стоять плечом к плечу и жестко соблюдать требования пожарной безопасности, которые мы внедряем, – сказал Александр Усс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новым министром экологии и рационального природопользования Красноярского края стал Павел Борзых

Новым министром экологии и рационального природопользования Красноярского края стал Павел Борзых, который ранее значился исполняющим обязанности в этой должности. Губернатор Александр Усс подписал соответствующий указ и уже провел рабочую встречу с руководителем ведомства. Среди поручений главы региона прозвучали такие моменты: продолжать усовершенствование системы экологического мониторинга, продолжать работу с крупными промышленными предприятиями в части выполнения ими обязательств по снижению экологической нагрузки на окружающую среду (подробнее).