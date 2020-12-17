Стало известно, когда в парке «Роев ручей» появится второе колесо обозрения

Скоро здесь установят еще одно колесо обозрения Фото: Мария ЛЕНЦ

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» уже начали возводить второе колесо обозрения. Его запуск планировался к новогодним праздникам, но из-за пандемии сроки пришлось сдвинуть. Об этом сообщают Gornovosti.

- Оборудование в полном объеме доставлено в Красноярск, - рассказал директор «Роева ручья» Андрей Горбань. - Часть конструкций у нас на площадке, другая, более хрупкая часть кабинки пока на складе. Надеемся, что с учетом испытаний и ввода в эксплуатацию запустим колесо обозрения к праздникам: к 23 Февраля либо 8 Марта.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, в июне тендер на постройку выиграла ставропольская фирма. И вот сейчас рабочие уже приступили к монтажу сооружения. Добавим, что также дирекция планирует разместить еще несколько новых аттракционов на территории парка.

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Красноярский Парк флоры и фауны «Роев ручей» объявил конкурс «на право заключения договора предоставления во временное возмездное владение и пользование (аренду) аттракционов». Информация о конкурсе опубликована на сайте госзакупок. Стоимость контракта - 105 миллионов рублей в год. Победителю передадут в аренду три аттракциона - колесо обозрения, автодром и монорельсовую дорогу (подробнее).