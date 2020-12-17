В Хакасии разыскивают мать, которая могла выбросить новорожденную дочку в мусорный бак

Тело ребенка нашли при сортировке мусора Фото: krk.sledcom

В Саяногорске 13 декабря нашли тело новорожденной девочки. Это произошло на территории производственной базы по перезагрузке твердых коммунальных отходов. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

- В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и РХ. - Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения матери ребенка, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза.

Следователи просят тех, кто обладает какой-либо информацией о месте нахождения предполагаемой матери погибшего ребенка, позвонить по номерам: 8-913-050-00-55 или 02 (конфиденциальность гарантирована).

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