«Должен стоять детсад, а построили дом»: жители «Солнечного» снова просят о помощи федеральные власти

Люди жалуются на плохую инфраструктуру Фото: Наш микрорайон "Солнечный"

Жители микрорайона «Солнечный» снова записали видеообращение, в котором пожаловались на плохую инфраструктуру, состояние дорог, отсутствие школ и детских садов. Видео они опубликовали в группе своего микрорайона во «ВКонтакте» в надежде, что президент обратит на него внимание во время прямой линии, которая проходит 17 декабря.

Люди во всем винят местные власти. По их словам, мэрия уже 6 лет не выкупает землю у частников, которая предназначена для школ и детских садов. Тем временем на этой территории «вырастают» новые высотки.

И вот их аргументы:

«В результате бездействия местных чиновников на месте, где по проекту должен стоять детский сад, уже построили дом».

«За нашей спиной находится участок, где должны стоять школа, но его тоже хотят застроить домами».

Качество дорог тоже оставляет желать лучшего. В некоторых местах на проезжей части нет асфальта, кочки, выбоины. Проехать очень сложно. В итоге машины часто ломаются.

В видео они вставили фрагменты, как машины пытаются преодолеть неасфальтированную дорогу, проезжая по кочкам и выбоинам.

«Нам нужны школы, дороги, детские сады и социальные объекты» - подытожили свое выступление жители «Солнечного».

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В «Солнечном» проживает больше 70 тысяч человек. В основном, тут новостройки, живут молодые семьи с маленькими детьми. Школы переполнены более чем в три раза, у нас самый высокий уровень рождаемости в Красноярске. Но с социальной инфраструктурой - большие проблемы. Нехватка мест в школьных и дошкольных учреждениях – больше трех тысяч (подробнее).