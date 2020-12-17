В двадцать больниц Красноярского края поступят дополнительные кислородные концентраторы

Поступят дополнительные кислородные концентраторы Фото: оперштаб

В больницы Красноярского края поступят дополнительные кислородные концентраторы. Как сообщили «Комсомольской правде» - Красноярск в пресс-службе министерства здравоохранения края, закуплено 129 установок. Их направят в 20 медицинских учреждений, включая базовые инфекционные госпитали в краевом центре.

Первые 39 концентраторов уже поступили в больницы, еще 80 доставят в лечебные учреждения в ближайшие дни. Часть концентраторов предполагается отправить в северные районы края - в больницы Норильска, Таймыра и Эвенкии.

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