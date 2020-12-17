«Роснефть» открыла на Таймыре уникальное месторождение

Скважина Западно-Иркинском участке подтвердила наличие значительных запасов нефти. Фото: пресс-служба «РН-Ванкор»

Компания «Роснефть» сообщила об открытии на Таймыре уникального по объему запасов месторождения нефти – на Западно-Иркинском лицензионном участке. Там была пробурена поисково-оценочная скважина №31, которая подтвердила наличие значительных запасов нефти.

- Результаты испытания продуктивного пласта позволили поставить на государственный баланс новое Западно-Иркинское месторождение с извлекаемыми запасами нефти 511 миллионов тонн и 138 миллиардов кубометров газа, - отметили в «Роснефти».

В настоящее время нефтяная компания готовит проектную документацию для доразведки месторождения и его пробной эксплуатации.

Напомним, в 2020 году «Роснефть» приступила к реализации одного из крупнейших в мире проекта по добыче углеводородов в районах Крайнего Севера – «Восток Ойл». Объем ресурсной базы проекта по жидким углеводородам – 6 млрд тонн.

Роснефть приступила к полномасштабному освоению месторождений на Таймыре. Фото: пресс-служба «РН-Ванкор»

В проект «Восток Ойл» входят Ванкорский кластер (15 месторождений, крупнейшие из которых - Сузунское, Тагульское, Лодочное и Ванкорское месторождения), Западно-Иркинский участок, Пайяхская группа месторождений и месторождения Восточно-Таймырского кластера.

Планируется, что к 2030 году на проекте будет добываться более 100 миллионов тонн нефти в год. Для этого пробурят более 20 тысяч скважин, протянут более 3,5 тыс. км линий электропередач и около 800 км магистральных трубопроводов, а также построят резервуарные парки, аэродромы, автодороги, ледоколы, нефтетанкеры и газовозы ледового класса. В бухте Север будет построен современный порт для вывоза нефти по Северному морскому пути.

Проект обеспечит существенный мультипликативный эффект для всей российской экономики, дополнительно создаст десятки тысяч рабочих мест и обслуживающего персонала. Реализация проекта практически с нуля загрузит промышленную отрасль Красноярского края и увеличит объем налоговых поступлений.

«Роснефть приступает к полномасштабному освоению месторождений на Таймыре, - отмечает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. – Это будет иметь значительный мультипликативный эффект для национальной экономики. По оценкам компании KPMG, эффект от «арктических» инвестиций превысит 30 трлн рублей до 2038 года. Реализация проекта даст импульс для развития смежных отраслей экономики, таких как машиностроение, металлургия, электроэнергетика, дорожное строительство, судостроение».

Добавим, что «Восток Ойл» придаст арктическим регионам мощный импульс развития, а главным бенефициаром от реализации проекта станет Красноярский край.